Король Чарльз и королева Камилла в сдержанных образах появились на приеме в Виндзоре

Король Чарльз и королева Камилла провели очередной прием в Виндзоре.

Король Чарльз и королева Камилла

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Их королевские Величества присутствовали на приеме, посвященном вдохновляющей работе платных и бесплатных лиц, осуществляющих уход за больными и престарелыми.

Королева Камилла была одета в черное пальто с глубоким V-образным вырезом, у нее на груди сверкала брошь в виде сердца и на шее был жемчужный чокер из четырех ниток жемчуга и жемчужные серьги-висюльки. Прическа у королевы была классической, а макияж соответствовал образу.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз надел синий классический костюм, который сочетал с белой рубашкой и галстуком.

Напомним, недавно в королевском Instagram показали кадры из документального фильма про короля, который называется «В поисках гармонии: видение короля». Фильм уже вышел на Prime Video, а ролике поделились очень милым видео с детства Чарльза и его сестры принцессы Анны.

