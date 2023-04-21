Король Чарльз и королева Камилла внесут свою лепту в конкурс "Евровидение-2023"

Букингемский дворец сообщил, что король Чарльз и королева Камилла на следующей неделе посетят Liverpool Arena, где продемонстрируют, какой будет сцена песенного конкурса "Евровидение-2023" в этом году.

Публика впервые увидит декорации, созданные организаторами для конкурса в этом году, который проведут в Ливерпуле от имени Украины. А королевская чета встретится с командой декораторов, которые занимаются оформлением сцены.

Kalush Orchestra

В 2022 году в итальянском Турине на конкурсе победила украинская группа Kalush Orchestra, но из-за полномасштабного вторжения РФ безопасно провести конкурс этой весной в Украине не предоставлялось возможным.

Европейский языковой союз решил провести песенный конкурс "Евровидение-2023" в Великобритании — стране, занявшей второе место на конкурсе в 2022 году. При этом у Украины будет статус автофиналиста — страны, которая автоматически проходит в финал, а конкурс будет проводиться от ее имени. Ведущими конкурса станут украинская певица Юлия Санина, британская актриса Ханна Веддингхэм, певица Алиша Диксон и ирландский телеведущий Грэм Нортон, пишет BBC.

Юлия Санина / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Кроме демонстраций декораций король Чарльз и королева Камилла встретятся с ведущими шоу и певицей Мэй Мюллер, которая представляет в этом году Великобританию.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Финал конкурса состоится 13 мая. Украину в этом году на конкурсе будет представлять группа Tvorchi, в финале они выступят под номером 19.

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