Король Чарльз и королева Камилла возглавили памятные мероприятия в Лондоне в честь 100-летнего юбилея Елизаветы II

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король и королева, вместе с другими членами королевской семьи, осмотрели окончательные макеты национального мемориала Елизавете II.

Герцог и герцогиня Эдинбургские / © Getty Images

Леди Сара Чатто / © Getty Images

Герцогиня Глостерская Биргитта и герцог Глостерский Ричард / © Getty Images

К монарху и его супруге присоединились герцог и герцогиня Эдинбургские, герцог и герцогиня Глостерские, племянница королевы — леди Сара Чатто, а позже и принцесса Анна, которая в этот день открыла мемориальную доску в честь официального открытия сада королевы Елизаветы II в Риджентс-парке.

Принцесса Анна / © Getty Images

Среди тех, кто был в музее готов показать королю и королеве генеральный план, был известный архитектор лорд Фостер, выигравший тендер на проектирование постоянного мемориала покойной матери короля, пишет express.

Королю показали портрет его матери в виде макета, изображающего Елизавету II молодой женщиной лет двадцати с небольшим, в одежде Ордена Подвязки, в первые годы ее правления.

Макет королевы Елизаветы II / © Associated Press

На выставке также был представлен еще один портрет его отца, принца Филиппа, покойного герцога Эдинбургского, примерно того же возраста, в военно-морской форме, с руками за спиной.

Макет принца Филиппа / © Associated Press

Полномасштабные копии статуй, созданные скульптором Мартином Дженнингсом, войдут в состав постоянного мемориала в Сент-Джеймсском парке, недалеко от Букингемского дворца.

В этом районе также появится новый мост королевы Елизаветы из стекла и стали, вдохновленный свадебной тиарой королевы, семейство садов с извилистыми дорожками, ветровая скульптура Содружества работы художницы Иньки Шоникаре и бюст королевы в возрасте 50-60 лет работы скульптора Карен Ньюман на аллее Birdcage Walk.

Члены королевской семьи собрались в круглом читальном зале музея, чтобы посмотреть на масштабную модель парка, на которой изображены крошечные деревья, люди и новые объекты.

Мемориал — один из трех проектов, посвященных наследию королевы, включая новую благотворительную организацию The Queen Elizabeth Trust и цифровой мемориал, который предлагает общественности поделиться своими воспоминаниями о монархе на сайте Queenelizabeth.com, также запущенном сегодня.

Позже члены королевской семьи отправятся в Букингемский дворец на специальный прием, посвященный столетию со дня рождения покойной королевы.

Напомним, ранее король Чарльз III записал трогательное посвящение своей «дорогой маме» в честь столетия со дня ее рождения, сказав, что многое в современной жизни, вероятно, «глубоко бы ее огорчило».