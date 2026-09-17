Король Чарльз и королева Камилла выступили с экстренным заявлением

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

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От своего имени и от имени королевы Камиллы монарх выступил с заявлением, в котором поблагодарил добровольцев, пожарных и землевладельцев, участвовавших в тушении крупного лесного пожара в Кэрнгормских горах в Шотландии, пишет журнал Hello!.

На днях Чарльз посетил озеро Ан-Лохан-Уайн, широко известное как Зеленое озеро, чтобы узнать больше о борьбе с пожарами, выразив свое «восхищение и признательность» всем тем, кто помогал бороться с разрушительными лесными пожарами, охватившими Великобританию этим летом.

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Король Чарльз III / © Associated Press

Пожарные и добровольцы почти пять недель боролись с пожаром, который вспыхнул недалеко от Авимора 15 июля и распространился на 3300 гектаров земли.

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«Мы с женой были потрясены разрушительными последствиями лесных пожаров этим летом и ужасным ущербом, который они нанесли домам, средствам к существованию и ландшафтам не только в этом прекрасном уголке Кэрнгормс, но и по всей Соединенному Королевству и – как мы видели – в других регионах Европы.

Я могу лишь выразить свое восхищение и признательность всем тем, кто так неустанно и мужественно работал в Великобритании и за ее пределами, чтобы взять эти пожары под контроль, а также тем, кто оказывает поддержку общинам, которым предстоит долгий путь к восстановлению и возрождению.

Шок от увиденных в последние месяцы пожаров по всему миру наглядно напоминает нам о растущем давлении, которое продолжительная жара и засуха оказывают на нашу драгоценную Землю, и о все более насущной необходимости не только укреплять нашу коллективную устойчивость, в том числе посредством подготовки и снижения рисков, но и бороться с коренными причинами изменения климата, которые, если их не устранить, рискуют создать условия, которые приведут к тому, что подобные трагические и дорогостоящие события будут происходить все чаще», - говорится в заявлении короля Чарльза III.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Вчера, напомним, монарх посетил национальный парк в Шотландии, где пообщался с людьми.

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