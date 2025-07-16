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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Король Чарльз и принц Гарри готовятся к личной встрече: стали известны подробности

Принц Гарри и король Чарльз планируют провести встречу впервые за восемнадцать месяцев.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз и принц Гарри

Король Чарльз и принц Гарри / © Getty Images

Недавно помощники принца Гарри и короля Чарльза встретились, чтобы обсудить пути решения проблем после многих лет напряженности в отношениях между герцогом Сассекским и королевской семьей.

Сообщается, что эти переговоры между командами принца Гарри короля Чарльза, получившие название «мирный саммит», открыли возможность личной встречи отца и сына впервые за много месяцев.

Король Чарльз и принц Гарри / © Associated Press

Король Чарльз и принц Гарри / © Associated Press

Принц Гарри должен вернуться в Великобританию в сентябре на ежегодную церемонию вручения премии Wellchild Awards в Лондоне, благотворительной организации, которую он поддерживает уже 17 лет. Есть надежда, что он сможет встретиться с отцом по возвращении на родину, пишет express.co.uk.

Напомним, Гарри виделся с отцом в феврале прошлого года, когда стало известно о диагнозе короля, связанном с раком. Они встретились на пол часа в Кларенс-хаусе, прежде чем герцог вылетел обратно в США. Это была их последняя встреча, и, как известно, с тех пор они почти не разговаривали.

Король Чарльз и принц Гарри / © Getty Images

Король Чарльз и принц Гарри / © Getty Images

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