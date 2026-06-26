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Король Чарльз и принц Уильям впервые в истории британской монархии раскрыли свои доходы и налоги
Король Чарльз сделал беспрецедентный шаг в истории британской монархии, став первым монархом, обнародовавшим свои налоговые декларации.
С момента восшествия на престол после смерти королевы Елизаветы II в 2022 году он заплатил более 30 миллионов фунтов стерлингов налогов. Это решение было принято по инициативе самого монарха с целью повышения прозрачности финансов, которые все чаще привлекают внимание общественности.
Его сын принц Уильям также впервые раскрыл, сколько он заплатил британским налоговым органам с момента наследования герцогства Корнуолл, одного из крупнейших источников частного дохода короны, пишет vanitatis.
Наследник заплатил более 20 миллионов фунтов стерлингов налогов с момента принятия титула принца Уэльского, в то время как прибыль от исторического герцогства, оцениваемая примерно в 1 миллиард фунтов стерлингов, продолжает финансировать как его официальные обязанности, так и личные расходы.
«Принц осознает интерес, который вызывают эти соглашения, и важность надлежащей прозрачности», — пояснил его личный секретарь Иан Патрик. Отчеты герцогства Корнуолл также дают более точное представление об управлении состоянием принца Уильяма.
Хотя наследник продолжает добровольно платить максимальную ставку подоходного налога со своего чистого дохода после вычета официальных расходов, его команда пока не раскрыла точную сумму этих расходов. В то же время он запустил план по преобразованию герцогства, обязавшись продать 20% своей собственности в течение следующего десятилетия и направить полученные средства на проекты устойчивого развития и жилищное строительство для местных общин.
Среди наиболее поразительных деталей — то, что король Чарльз III продолжает платить своему сыну арендную плату за поместье Хайгроув в Глостершире, которое он так ценит, — ежегодная арендная плата превышает 500 000 фунтов стерлингов. Отчеты также показывают, что Уильям решил реинвестировать 1,5 миллиона фунтов стерлингов, полученных от сдачи в аренду бывшей тюрьмы Дартмур, обратно в местное сообщество после скандала, связанного с ее закрытием.