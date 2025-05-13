Король Чарльз и принцесса Анна появились на параде в Виндзорском замке

Принцесса Анна и король Чарльз III / © Associated Press

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Монарх и его сестра приняли участие в параде на презентации Новых штандартов в Виндзорском замке в понедельник. На этом мероприятии королевской конной гвардии вручают новые штандарты — разновидность флага, используемого в церемониальных целях.

Принцесса Анна / © Associated Press

На мероприятии были представлены новые штандарты — большие церемониальные флаги — Лейб-гвардии и Blues and Royals, которые являются двумя самыми старшими полками в британской армии.

Король Чарльз III / © Associated Press

Церемониальное мероприятие наполнено пышностью и великолепием, с оркестром Королевской кавалерии, спешенными эскадронами и конными войсками, расположенными в четырехугольнике замка, откуда открывается вид на Длинную аллею вниз по Большому Виндзорскому парку. В центре парада серебряные литавры с новыми знаменами Союза, помещенными на них. На параде были пронесены знамена монарха, пишет express.co.uk.

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Король Чарльз присутствует на церемонии в качестве главнокомандующего Королевской конной гвардии, а королевская принцесса Анна — полковника Blues and Royals.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Напомним, на днях принцесса Анна и ее муж вице-адмирал сэр Тим Лоуренс побывали с визитом в бейливик Гернси, куда приезжали, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины освобождения Бейливика.