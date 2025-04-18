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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Король Чарльз игнорирует звонки сына Гарри: стала известна причина

Недавно принц Гарри посетил Великобританию, но встреча с отцом королем Чарльзом III не состоялась.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз и принц Гарри

Король Чарльз и принц Гарри / © Getty Images

Гарри приезжал в Лондон, чтобы присутствовать на судебных заседаниях предметом которым стала безопасность его семьи в Великобритании и полицейская охрана, которая по мнению принца Гарри должна финансироваться налогоплательщиками.

Говорят, что монарх держится на расстоянии от младшего сына и не отвечает на его письма и звонки, поскольку не намерен втягиваться в дискуссии о безопасности, полагают источники, близкие к нему.

Принц Гарри и король Чарльз / © Associated Press

Принц Гарри и король Чарльз / © Associated Press

Пока Гарри был в Великобритании, он не встретился с королем до того, как его отец отправился с государственным визитом в Италию, а вместо этого полетел в Украину, прежде чем вернуться домой. Также сообщалось, что Гарри, который живет в Америке с 2020 года, не был в курсе текущего состояния своего отца или прогноза относительно его рака, пишет People.

Принц Гарри в Лондоне / © Associated Press

Принц Гарри в Лондоне / © Associated Press

Источники близкие к семье утверждают, что отношения Чарльза с младшим сыном очень отдаленные. Отметим, считается, что в последний раз Гарри видел своего отца, когда герцог прилетел в Великобританию сразу после того, как стало известно о раке короля, и провел с ним короткую встречу, прежде чем их пути разошлись. Тогда королева Камилла была рассержена из-за такого спонтанного решения принца Гарри прилететь к Чарльзу.

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