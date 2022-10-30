Король Чарльз II заработал миллион на продаже любимцев королевы Елизаветы II

Доходы короля Чарльза III за последнюю неделю выросли примерно на 1 миллион фунтов стерлингов. Что же произошло?

Ранее мы рассказывали, что король Чарльз III избавляется от любимцев королевы Елизаветы II, то есть попросту продает скакунов. И вот стало известно, что на продаже 14 любимых скаковых лошадей королевы Чарльз заработал 1 миллион фунтов стерлингов.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Как пишет Daily Mail, Его Величество продал более трети скаковых лошадей своей матери, которые он унаследовал после ее смерти на знаменитой октябрьской распродаже Tattersalls в Ньюмаркете, Саффолк, ранее на этой неделе.

Королевские скаковые лошади принесли ему в среднем 76 821 фунт стерлингов каждая - всего 1 075 500 фунтов стерлингов, а первая лошадь Чарльза, выигравшая скачки Just Fine, была продана за 300 000 фунтов стерлингов.

Обучаемый старейшим тренером королевы сэром Майклом Стаутом, Just Fine одержал впечатляющую победу в Лестере в начале этого месяца и первую победу после смерти королевы Елизаветы II 8 сентября. Скакун стал одним из четырех бывших лошадей королевы, проданных за шестизначную сумму.

Ходят также слухи, что Чарльз III возможно, планирует свернуть или, по крайней мере, сократить масштабы королевских конных соревнований. Хотя недавно его супруга Камилла посещала Аскот, где отмечали День британских чемпионов QIPCO. И сообщалось, что королева-консорт планирует взять на себя обязанности покойной королевы Елизаветы II и посещать скачки в Аскоте, как это ранее всегда делала монарх.

Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева обычно продавала около семи лошадей в год, так что продажи в этом месяце значительно увеличились. Выступая перед аукционом, представитель Tattersall Джимми Джордж отрицал, что продажа 14 лошадей была чем-то из ряда вон выходящим.

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