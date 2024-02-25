Король Чарльз III был тронут поддержкой: во дворце показали, как монарх читает открытки с добрыми пожеланиями

В январе 2024 года Букингемской дворец сообщил, что король Чарльз III болен раком. С тех пор поклонники монарха отправили ему множество писем и открыток с добрыми пожеланиями.

Сотрудники дворца разбирая письма отобрали некоторые особенно трогательные и сложили их в красный чемодан с документами, который ежедневно отправляют Чарльзу для работы.

В Instagram поделились роликом, как собирался этот чемодан и, показали, как король читает открытки.

"С тех пор, как было объявлено о диагнозе рака у короля, Его Величество получил тысячи сообщений поддержки и добрых пожеланий со всего мира. С тех пор король имел возможность прочитать обширную подборку этих писем. Спасибо всем написавшим.

"Все те, кто пострадал от рака, будут знать, что такие добрые мысли являются величайшим утешением и ободрением", - сказал Чарльз", сообщается в подписи под роликом дворца.

Напомним, ранее на этой неделе во время встречи с премьер-министром Риши Сунаком, король Чарльз сказал, что был тронут поддержкой людей.

Король Чарльз и Риши Сунак / Фото: Associated Press

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