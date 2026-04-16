Король Чарльз III готовит обращение к нации: какая причина

Ожидается, что король произнесет проникновенную и вдохновляющую речь, посвященную ее жизни, наследию и преданности долгу.

Также в Букингемском дворце состоится специальный прием для десятков гостей, организованный королем Чарльзом и королевой Камиллой. Говорят, что Чарльз потратил немало времени на составление списка приглашенных на прием, отдавая приоритет представителям организаций и благотворительных фондов, с которыми его мать поддерживала тесные связи.

Как пишет Daily Mail, Чарльз написал личные размышления о том, что он считает величайшими достижениями своей матери. Это будет сопровождаться трогательным видеорядом из пронзительных моментов ее жизни, который будет показан на экране.

Ожидается, что видео будет включать в себя кадры службы королевы во время Второй мировой войны во Вспомогательной территориальной службе, воспоминания о королевских поездках по миру и обязанностях на родине, а также моменты с празднования ее платинового юбилея в 2022 году.

Старшие члены королевской семьи присоединятся к королю и королеве в Букингемском дворце на приеме. Также состоится ряд мероприятий, чтобы дать стране возможность поразмышлять о правлении королевы. В Сент-Джеймсском парке в Лондоне будет открыт национальный памятник Елизавете.

Напомним, неделю назад в Лондоне открыли уникальную выставку к 100-летию королевы Елизаветы II.