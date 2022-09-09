Король Чарльз III и его преемники: как изменилась очередь на трон после смерти Елизаветы II

С момента кончины королевы Елизаветы II новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз. Он взойдет на престол под тронным именем Чарльз III. Разбираемся, как теперь изменилась линия преемственности в британской королевской семье.

Елизавета II была самым долгоправящим монархом в истории Великобритании. Дольше нее на троне не пребывал ни один король или королева, царствовав 70 лет. У Ее Величества было четверо детей, восемь внуков и двенадцать правнуков.

Королева Елизавета II, 1952 год / Фото: Getty Images

Принцесса Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года в день смерти своего отца короля Георга VI в возрасте 25 лет.

Со дня ее смерти, 8 сентября 2022 года, трон перешел ее старшему сыну Чарльзу. Он родился в 1948 году и ждал своей очереди на трон 70 лет.

Вряд ли Чарльз III будет править слишком уж долго, хотя не стоит и забывать, что в британской королевской семье живут долгожители. Его супруга Камилла после коронации мужа станет королевой-консортом, этот титул ей пожаловала сама Елизавета II еще в феврале 2022 года. Подробнее о нем мы рассказывали в статье о том, что означает новый титул для герцогини Корнуольской.

Королева Елизавета II во время празднования платинового юбилея правления / Фото: Associated Press

Принц Уильям, герцог Корнуольский и Кембриджский

Принц Чарльз и принц Уильям / Фото: Getty Images

Старший сын принца Чарльза теперь занимает первое место в списке претендентов на трон после царствования короля Чарльза III. Принц Уильям родился в 1982 году, он старший сын Чарльза и Дианы, принцессы Уэльской. Когда ему было 15 лет, мать разбилась в автокатастрофе.

Уильям окончил Сент-Эндрюсский университет с отличием и в этом превзошел своего отца Чарльза, выпускника Кембриджа. Он служил в Королевских военно-воздушных силах и был пилотом санитарного вертолета. Сейчас Уильям выполняет королевские обязанности и занимается благотворительностью. В 2011 году женился на своей давней подруге Кейт Миддлтон, после свадьбы получившей титул герцогини Кембриджской. Пара воспитывает троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Как наследник престола, его основные обязанности заключаются в том, чтобы поддерживать короля в его королевских обязательствах.

Принц Джордж Кембриджский и Корнуольский

Принц Джордж / Фото: Getty Images

Принц Джордж родился 22 июля 2013 года в больнице Святой Марии в Лондоне. Принц Уильям присутствовал при рождении сына, как и впоследствии при рождении остальных своих детей. Джордж занимает второе место в линии наследования трона. Еще до рождения принца газета The Washington Post назвала его "самым известным в мире малышом". Также он стал первым человеком в истории, статья про которого в нескольких языковых разделах "Википедии" появились еще до его рождения.

Принцесса Шарлотта и принц Луи Кембриджские и Корнуольские

Принцесса Шарлотта и принц Луи / Фото: Associated Press

Шарлотта занимает третье место в очереди на трон. Она родилась 2 мая 2015 года, в больнице Святой Марии. А ее младший брат принц Луи, которому в апреле исполнилось 4 года, соответственно, на четвертом месте в очереди.

Принц Гарри, герцог Сассекский

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Младший брат принца Уильяма – принц Гарри – уже несколько лет пребывают с ним в ссоре. Но это не мешает Гарри претендовать на престол. Он родился в 1984 году и является вторым сыном короля Чарльза и принцессы Дианы.

Принц Гарри прошел обучение в Королевской военной академии в Сандхерсте и стал лейтенантом в армии, служа пилотом вертолета.

За 10 лет службы в вооруженных силах он дважды проходил активную службу в Афганистане, с 2012 по 2013 год, в качестве второго пилота и стрелка вертолета Apache. Он ушел из армии в 2015 году. В 2018 году принц женился на американской актрисе Меган Маркл. В браке у них родилось двое детей – сын Арчи и дочь Лилибет (названа на честь королевы). Они занимают шестую и седьмую строку рейтинга. В 2020 году супруги сложили с себя королевские обязанности и решили переехать в США, но титулы герцога и герцогини Сассекских не утратили, в отличие от приставки "Их Королевское Высочество".

Принц Эндрю, герцог Йоркский

Принц Эндрю / Фото: Associated Press

Средний сын королевы занимает восьмую строчку в списке претендентов. Эндрю родился в 1960 году и стал первым ребенком, родившимся у правящего монарха за 103 года (Чарльза и Анну Елизавета родила, еще когда была просто принцессой).

Принц Эндрю стал герцогом Йоркским после женитьбы на Саре Фергюсон, ставшей герцогиней Йоркской, в 1986 году. У них родились две дочери — Беатрис в 1988 году и Евгения в 1990 году. В 1996 году пара развелась.

Принцесса Беатрис, Йоркская

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Старшая дочь Эндрю и Сары – принцесса Беатрис – занимает девятое место на престол. Она родилась в 1988 году и стала старшей дочерью пары. Ее полный титул звучит - Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис Йоркская. В июле 2020 года Беатрис вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци. А в сентябре 2021-го у них родилась дочь Сиенна Элизабет. Девочку назвали в честь королевы, и она замыкает топ-10 претендентов на британский трон.

Читайте также: