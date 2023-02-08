Король Чарльз III и его супруга Камилла выпустили эмоциональное сообщение

Король Чарльз III выразил слова поддержки президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и турецкому народу после землетрясений, которые произошли там 6-7 февраля и в результате которых погибло и было травмировано очень много людей.

Главы государств со всего мира выступили с посланиями поддержки. Не остался в стороне и король Великобритании.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

"Мы с женой были потрясены и глубоко опечалены известием о разрушительных землетрясениях на юго-востоке Турции. Я могу только представить себе масштабы страданий и потерь в результате этих ужасных трагедий, и мне особенно хотелось выразить наше самое глубокое и искреннее сочувствие семьям всех тех, кто потерял своих близких. Наши мысли и особые молитвы со всеми, кто пострадал от этого ужасного стихийного бедствия, будь то в результате травм или уничтожения их имущества, а также со службами экстренной помощи и теми, кто помогает в спасательных работах", - сказал король в своем послании.

Послание короля Чарльза III / Фото: royal.uk

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв в результате землетрясения в Турции и Сирии выросло до более 8700 человек.

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