Король Чарльз III и его сын принц Уильям больше не смогут вместе летать на самолете

Новоиспеченный король Чарльз III и его старший сын принц Уэльский, Уильям, больше никогда не смогут путешествовать вместе на одном самолете. Почему так произошло, рассказываем далее.

Согласно королевской традиции, король и его прямой наследник не должны садиться в один самолет, дабы избежать трагедии и не оставить трон без монарха. Ведь в случае крушения и гибели сразу и короля, и его наследника, на трон должен будет взойти старший сын Уильяма – принц Джордж, который еще слишком мал.

Король Чарльз III и принц Уильям / Фото: Associated Press

Неофициальное правило также распространяется на принца Уильяма и его сына Джорджа, который сейчас находится на втором месте в линии наследования британского трона. Еще королева Елизавета II очень беспокоилась по поводу того, что Уильям с семьей часто путешествует на вертолете. И запрещала им это делать, хотя Уильям часто не слушался и нарушал запрет.

Существовало даже такое правило, в котором говорилось, что несколько наследников трона не могут взлетать на одном самолете или вертолете, чтобы избежать гибели сразу всех наследников в случае авиакатастрофы.

Однако до смерти королевы Уильям много раз летал со всей семьей, в том числе в королевских поездках в Канаду, Германию и другие страны, но не известно, продолжит ли он это делать сейчас, когда стал первым в очереди на престол.

Принц Уильям и принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Напомним, считается, что эта традиция восходит к тому времени, когда авиаперелеты считались небезопасными.

Ранее мы рассказывали о первых подробностях будущей коронации короля Чарльза III.

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