Король Чарльз III и королева Камилла едут в Букингемский дворец, а потом на свою коронацию: первые фото

Сегодня король Чарльз и королева Камилла будут коронованы.

Уже через несколько часов (в 13.00 по Киеву) начнется коронационная служба в Вестминстерском аббатстве, где Чарльз и его супруга королева Камилла будут коронованы.

Король Чарльз III и королева Камилла едут в Букингемский дворец перед своей коронацией / Фото: Getty Images

Отметим, в 12:20 по Киеву королевская процессия отправится из Букингемского дворца и через 33 минуты прибудет в Вестминстерское аббатство.

Король Чарльз III и королева Камилла едут в Букингемский дворец перед своей коронацией / Фото: Getty Images

Из дворца в Вестминстерское аббатство король Чарльз и его супруга королева Камилла отправятся на карете Diamond Jubilee, которая была создана в 2012 году специально к бриллиантовому юбилею правления королевы Елизаветы II.

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