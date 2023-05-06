Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Король Чарльз III и королева Камилла едут в Букингемский дворец, а потом на свою коронацию: первые фото

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
613
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Король Чарльз III и королева Камилла едут в Букингемский дворец, а потом на свою коронацию: первые фото

Король Чарльз III и королева Камилла едут в Букингемский дворец перед своей коронацией / Фото: Getty Images

Сегодня король Чарльз и королева Камилла будут коронованы.

Уже через несколько часов (в 13.00 по Киеву) начнется коронационная служба в Вестминстерском аббатстве, где Чарльз и его супруга королева Камилла будут коронованы. 

Король Чарльз III и королева Камилла едут в Букингемский дворец перед своей коронацией / © Getty Images
Король Чарльз III и королева Камилла едут в Букингемский дворец перед своей коронацией / Фото: Getty Images

Отметим, в 12:20 по Киеву королевская процессия отправится из Букингемского дворца и через 33 минуты прибудет в Вестминстерское аббатство.

Король Чарльз III и королева Камилла едут в Букингемский дворец перед своей коронацией / © Getty Images
Король Чарльз III и королева Камилла едут в Букингемский дворец перед своей коронацией / Фото: Getty Images

Из дворца в Вестминстерское аббатство король Чарльз и его супруга королева Камилла отправятся на карете Diamond Jubilee, которая была создана в 2012 году специально к бриллиантовому юбилею правления королевы Елизаветы II.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
613
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация