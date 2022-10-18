Король Чарльз III и королева Камилла не будут жить в Букингемском дворце: названа причина

Новоиспеченный король Чарльз III продолжает жить с королевой Камиллой в Краленс-хаус и не торопится переезжать в Букингемский дворец, который считался официально резиденцией британских монархов начиная с 1837 года.

Появилась новая информация относительно переезда короля Чарльза III, чья коронация запланирована на 6 мая 2023 года.

Согласно сообщениям express, король не сможет переехать в Букингемский дворец в течение пяти лет из-за ремонтных работ, на которые потребуется 370 миллионов фунтов стерлингов. И потребуется на это целых пять лет.

Пока что король и королева планируют жить в Кларенс-хаусе (где живут с 2003 гоад и, где раньше жила королева-мать Елизавета) три дня в неделю, два дня в неделю проводить в Виндзорском замке, а на выходные уезжать в Сандрингем.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Вот, что говорит источник: "Реконструкция Букингемского дворца сильно отстает от графика, но монарх должен жить в Букингемском дворце. Это сердце монархии в Лондоне, иначе он рискует стать просто достопримечательностью".

Букингемский дворец является официальной резиденцией британских монархов с 1837 года. В нем есть 775 комнат, в том числе 19 парадных, 52 королевских и гостевых спальни, 188 спален для персонала, 92 кабинета и 78 ванных комнат. Хотя он используется для официальных мероприятий и приемов, проводимых королем, парадные залы открыты для посетителей каждое лето.

Букингемский дворец / Фото: Associated Press

Известно, что реконструкция Букингемского дворца должна быть завершена в 2027 году. Напомним, ранее мы рассказывали о семи знаменитых дворцах Чарльза III, которые достались ему в наследство от королевы Елизаветы II.

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