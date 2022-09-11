Король Чарльз III и королева Камилла пришли посмотреть на цветы, которые подданные принесли в честь Елизаветы II

В четверг, 8 сентября, ушла из жизни 96-летняя королева Великобритании Елизавета II. Скончалась Ее Величество в своей шотландской резиденции в окружении родных и близких. Новым королем страны стал старший сын королевы.

На следующий день после трагических новостей, король Чарльз III и его супруга Камилла, королева-консорт, прибыли к Букингемскому дворцу, чтобы посмотреть на цветы и записки, которые британцы принесли в честь королевы Елизаветы II.

Король Чарльз III и королева королева-консорт Камилла / Фото: Associated Press

Король и королева шли рядом, а также подходили к публике, чтобы поблагодарить и пожать руку.

Король Чарльз III и королева королева-консорт Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и королева королева-консорт Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и королева королева-консорт Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и королева королева-консорт Камилла / Фото: Associated Press

10 сентября Чарльз III и Камилла отправились в тронный зал Сент-Джеймского дворца, где престолонаследника на исторической церемонии провозгласили новым королем Великобритании.

Чарльз III / Фото: Associated Press

Также в тот день посмотреть на цветы и записки королеве пришли ее внуки - принцы Уильям и Гарри, а также их жены Кейт и Меган. Супруги Уэльские и Сассекские прошлись вместе вдоль ворот Виндзорского замка, забыв все прежние обиды.

Принц Уильям, принцесса Кейт, принц Гарри и герцогиня Меган / Фото: Associated Press

Принц Уильям, принцесса Кейт, принц Гарри и герцогиня Меган / Фото: Associated Press

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