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Король Чарльз III избавляется от любимцев королевы Елизаветы II

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Король Чарльз III избавляется от любимцев королевы Елизаветы II

Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Стало известно, что монарх решил продать 14 скаковых лошадей, унаследованных от матери Елизаветы II, которых она так любила.

Король Чарльз III унаследовал талантливых скаковых лошадей после кончины своей матери 8 сентября 2022 года. Сообщается, что король решил сократить поголовье королевского скота и будет продавать лошадей на аукционе Tattersalls в Ньюмаркете, пишет издание Hello!

Король Чарльз III и королева Елизавета II / © Getty Images
Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

"В этом нет ничего необычного. Каждый год они продавали лошадей", - сказал BBC представитель Tattersalls Джимми Джордж. "У королевы были свои племенные кобылы, она разводила их и продавала. Их всех не оставишь. Каждый год владельцы продают акции. Его Величество просто делает то, что делают владельцы", - добавил он.

Известно, что среди 14 лошадей, выставленных на торги, — Love Affairs — последний победитель королевы перед ее смертью — и Just Fine, первый победитель Чарльза в Лестере 4 октября.

Король Чарльз III и королева Елизавета II / © Getty Images
Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что король Чарльз внимательно следит за спортом, именно его покойная мать Елизавета продемонстрировала непоколебимую страсть к скачкам. Монарх впервые села в седло в возрасте трех лет и ездила верхом до 90 лет.

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