Король Чарльз III нарушил королевскую традицию ради внука

Вчера стало известно, что на коронации короля Чарльза и королевы Камиллы одну из почетных ролей сыграет внук и наследник монарха - принц Джордж Уэльский.

9-летний Джордж – старший сын принца и принцессы Уэльских – будет одним из пажей короля Чарльза III. Обычно эта роль на коронации принадлежит не члену королевской семьи и тем более одному из наследников, а детям друзей короля (или королевы) из дворянства. Но Чарльз решил нарушить традицию и, приняв во внимание пожелание своего сына принца Уильяма, решил, что именно Джордж станет его главным пажом.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Известно, что пажи будут нести длинные шлейфы церемониальных мантий короля и королевы-консорта и станут частью процессии через неф Вестминстерского аббатства.

Согласно традиции, пажи носят алый сюртук с золотой отделкой поверх белого атласного жилета, бриджи и чулки, белые перчатки, черные туфли с пряжками, кружевной галстук и рюши. С нетерпением ждем 6 мая, чтобы увидеть Джорджа в этом одеянии.

Принц Джордж / Фото: Associated Press

Отметим, младшие дети Кейт и Уильяма Уэльских тоже примут участие в церемонии коронации. А вот приедут ли Меган и Гарри и возьмут ли с собой детей, пока что остается загадкой. Напомним, в этот день 6 мая их сыну Арчи должно исполнится 4 года.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

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