Король Чарльз III никогда не лишит Гарри и Меган титулов: названа причина

Принц Гарри – младший сын короля Чарльза и его первой жены – принцессы Дианы. С тех пор, как он уехал из Британии в США, их отношениях с отцом сильно испортились.

Особенно расстроен Чарльз был после выхода мемуаров Гарри, где принц раскрыл все подробности периода его взросления в королевской семье.

Королю неоднократно предлагали лишить принца Гарри и Меган Маркл титулов из-за их поведения после выхода из королевской семьи. Но эксперты уверенны, что Чарльз никогда не сделает этого потому, что не хочет унижать своего сына.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Королевский эксперт Ребекка Инглиш настаивает на том, что Чарльз вряд ли выберет такой вариант, а ее источники утверждают, что он никогда не будет его рассматривать, пишет express.

"Титули им подарила королева Елизавета II и из уважения, он этого не сделает. Чарльз не хочет полностью "уничтожать" своего сына и считает, что это будет выглядеть как наказание", - говорит Ребекка.

Принц Гарри и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Напомним, в этом году король Чарльз III также дал титулы принца и принцессы детям Гарри и Меган – Арчи и Лилибет.

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