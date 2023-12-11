Король Чарльз III никогда не лишит Гарри и Меган титулов: названа причина

Принц Гарри – младший сын короля Чарльза и его первой жены – принцессы Дианы. С тех пор, как он уехал из Британии в США, их отношениях с отцом сильно испортились.
Особенно расстроен Чарльз был после выхода мемуаров Гарри, где принц раскрыл все подробности периода его взросления в королевской семье.
Королю неоднократно предлагали лишить принца Гарри и Меган Маркл титулов из-за их поведения после выхода из королевской семьи. Но эксперты уверенны, что Чарльз никогда не сделает этого потому, что не хочет унижать своего сына.
Королевский эксперт Ребекка Инглиш настаивает на том, что Чарльз вряд ли выберет такой вариант, а ее источники утверждают, что он никогда не будет его рассматривать, пишет express.
"Титули им подарила королева Елизавета II и из уважения, он этого не сделает. Чарльз не хочет полностью "уничтожать" своего сына и считает, что это будет выглядеть как наказание", - говорит Ребекка.
Напомним, в этом году король Чарльз III также дал титулы принца и принцессы детям Гарри и Меган – Арчи и Лилибет.
Читайте также: