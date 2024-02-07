Король Чарльз III обратился с просьбой к своим сыновьям: о чем попросил монарх

Чарльз очень хочет, чтобы два его сына не враждовали и наконец-то помирились.

Эту отчаянную просьбу Чарльз озвучил своим сыновьям принцам Уильяму и Гарри еще в 2021 году на похоронах своего отца принца Филиппа. Об этом принц Гарри написал в своих мемуарах "Запасной".

"Пожалуйста, мальчики, не делайте мои последние годы страданиями", - сказал тогда будущий король сыновьям.

Вчера принц Гарри прибыл в Великобританию, после того, как его отец лично сообщил ему, что у него нашли рак. Издание express поделилось фотографиями, как Гарри направлялся в Кларенс-хаус на встречу с отцом. Сообщалось, что Гарри и Чарльз беседовали 45 минут.

Король Чарльз и королева Камилла в Лондоне / Фото: Getty Images

Это первая такая длительная встреча отца и сына и эксперты называют ее "поводом для оптимизма" на фоне надежд на примирение. После встречи Чарльза и его супругу Камиллу папарацци запечатлели выезжающими на автомобиле из дворца.

Напомним, принц Гарри не видел отца с момента его коронации в мае 2023 года, несмотря на то, что с тех пор дважды приезжал домой в июне и сентябре. Во время коронационных выходных у них не было времени для полноценной личной встречи.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Читайте также: