Король Чарльз III отказал сыну Гарри во встрече: стала известна причина

Принц Гарри вчера прибыл с визитом в Великобританию.
Герцог Сассекский посетил первое мероприятие, посвященное 10-летию "Игр непокоренных", а сегодня появится на службе в соборе Святого Павла в Лондоне.
Ранее предполагалось, что у Гарри также состоится короткая встреча с отцом королем Чарльзом, о которой герцог просил на месяц до своего визита. Но теперь стало известно, что король Чарльз слишком занят, чтобы увидеться с младшим сыном.
Как пишет express.co.uk, король Чарльз мог легко найти время, чтобы увидеться с принцем Гарри во время его визита в Лондон, поскольку его сын попросил его о встрече несколько недель назад. Но по неизвестным причинам не хочет этого делать.
Однако сегодня планируется визит Чарльза на вечеринку в саду Букингемского дворца. Представитель принца Гарри сообщил, что герцог, конечно, понимает график своего отца и надеется на встречу с ним в ближайшее время.
Напомним, в последний раз Гарри ездил в Великобританию еще в феврале, узнав, что у его отца диагностировали рак, но им удалось встретиться всего на 45 минут. Гарри после визита в Лондон сразу же отправится в поездку в Нигерию вместе с женой Меган Маркл.
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