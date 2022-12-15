Король Чарльз III открыл мемориальную доску в честь королевы Елизаветы II в Вестминстер-холле

Король Чарльз III посетил вчера Вестминстер-холл, здание парламента в Лондоне, где была открыта мемориальная доска на месте, где стоял гроб с телом королевы Елизаветы II.

Новая мемориальная доска в память о Ее Величестве королеве Елизавете II установлена в Вестминстер-холле и посвящена открытию юбилейных подарков. Король Чарльз III встретился с членами обеих палат парламента, включая спикеров палат, а также с премьер-министром и лидером оппозиции.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король открыл мемориальную доску на том месте, где гроб королевы Елизаветы II был выставлен для публики рядом с аналогичными памятными табличками предыдущим британским монархам, включая отца и деда покойной королевы.

Это было особенно важное событие, поскольку правящий монарх впервые отдал дань уважения своему предшественнику, своей матери королеве, которая находилась на троне долгие 70 лет.

Новая мемориальная табличка в память о Ее Величестве королеве Елизавете II, установленная в Вестминстер-холле / Фото: Getty Images

Король был одет в классическое черное пальто и синий костюм. Из-под пальто виднелась белая рубашка и синий галстук с принтом.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Отметим, сегодня Чарльз III вместе с супругой королевой Камиллой и другими членами семьи будут присутствовать на рождественском концерте, организованном принцессой Уэльской, в Вестминстерском аббатстве. Мероприятие будет посвящено памяти королевы Елизаветы II.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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