Король Чарльз III почтил память королевы Елизаветы II трогательными словами

Король Чарльз почтил память королевы Елизаветы II, которая скончалась ровно год назад в этот день, 8 сентября 2022 года.

Монарх опубликовал официальное по случаю годовщины смерти королевы, которая также является и датой его официального вступления на престол.

"Отмечая первую годовщину смерти Ее покойного Величества и моего вступления на престол, мы с большой любовью вспоминаем ее долгую жизнь, преданное служение и все, что она значила для многих из нас.

Я также глубоко благодарен за любовь и поддержку, оказанную мне и моей жене в течение этого года, поскольку мы делаем все возможное, чтобы быть полезными всем вам.

Чарльз Р.", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях королевской семьи.

In marking the first anniversary of Her late Majesty’s death and my Accession, we recall with great affection her long life, devoted service and all she meant to so many of us.



I am deeply grateful, too, for the love and support that has been shown to my wife and myself during… pic.twitter.com/NfM6LDWTA0 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 7, 2023

Букингемский дворец также опубликовал аудиозапись выступления короля Чарльза. Запись состоялась в четверг в замке Балморал.

Старший сын и преемник королевы Елизаветы продолжил традицию своей матери и проводит конец лета и начало осень в замке Балморал, который стал последним пристанищем для королевы.

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