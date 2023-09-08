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Король Чарльз III почтил память королевы Елизаветы II трогательными словами

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Король Чарльз III почтил память королевы Елизаветы II трогательными словами

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз почтил память королевы Елизаветы II, которая скончалась ровно год назад в этот день, 8 сентября 2022 года.

Монарх опубликовал официальное по случаю годовщины смерти королевы, которая также является и датой его официального вступления на престол.

"Отмечая первую годовщину смерти Ее покойного Величества и моего вступления на престол, мы с большой любовью вспоминаем ее долгую жизнь, преданное служение и все, что она значила для многих из нас.

Я также глубоко благодарен за любовь и поддержку, оказанную мне и моей жене в течение этого года, поскольку мы делаем все возможное, чтобы быть полезными всем вам.

 Чарльз Р.", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях королевской семьи.

Букингемский дворец также опубликовал аудиозапись выступления короля Чарльза. Запись состоялась в четверг в замке Балморал.

Старший сын и преемник королевы Елизаветы продолжил традицию своей матери и проводит конец лета и начало осень в замке Балморал, который стал последним пристанищем для королевы.

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Дата публикации
Просмотры
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