Король Чарльз III подчеркнул интерьер в Кларенс-хаусе особенными фотографиями

Король Чарльз III добавляет индивидуальности в декор своего дома. Живет Его Величество вместе с королевой-консортом Камиллой в Кларенс-хаусе.

На днях король Чарльз III провел встречу с королем Испании Филиппом VI в Кларенс-хаусе. Поклонники обратили внимание на интерьер комнаты, в которой встречались два короля.

Король Чарльз выставил два сентиментальных семейных портрета в Утренней комнате, где проходила встреча с королем Филиппом VI.

На заднем плане видно, что на столе слева стоит черно-белая фотография, на которой были изображены молодые королева Елизавета и принцесса Маргарет. А с правой стороны на столе стоит еще один особенный портрет: король Чарльз держит своего внука принца Джорджа (старшего сына Кейт и Уильяма) на руках в день его крестин в октябре 2013 года.

Король Чарльз III и король Филипп VI / Фото: Getty Images

К слову, 9-летний принц Джордж занимает второе место в линии наследования престола после своего отца принца Уильяма, который станет следующим королем Англии.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как после смерти королевы Елизаветы II выглядит очередь на британский престол.

Принц Джордж с королевой Елизаветой II / Фото: Associated Press

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