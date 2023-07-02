Король Чарльз III принял новое кадровое решение, о котором теперь все говорят

Считается, что это первый случай, когда представитель этнического меньшинства был назначен помощником личного секретаря — одной из самых высоких должностей во дворце.

Как пишет Daily Mail, неназванный британский государственный служащий, который, как считается, имеет пакистанское происхождение, будет стоять рядом с другими новыми сотрудниками монарха.

Новые сотрудники присоединятся к офису личного секретаря, который выступает в качестве основного источника рекомендаций королю по конституционным, правительственным и политическим вопросам.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

В объявлении о приеме на работу говорилось, что для этой должности требуется "доверенный советник с хорошими общими знаниями о текущих делах, как на национальном, так и на международном уровне".

"Мы работаем над тем, чтобы наша культура была инклюзивной. Мы не там, где хотели бы быть, и стремимся к прогрессу", - прокомментировал ситуацию представитель дворца.

В мае актриса из Бриджертона Аджоа Андо неоднозначно назвала Букингемский дворец "ужасно белым" во время прямой трансляции коронации Чарльза и Камиллы на канале ITV.

Аджоа Андо / Фото: Associated Press

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