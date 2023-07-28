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Король Чарльз III продолжит еще одну традицию покойной королевы Елизаветы II

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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Король Чарльз III продолжит еще одну традицию покойной королевы Елизаветы II

Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

В следующем месяце монарх вместе с супругой отправится на летний отдых в замок Балморал. Место, которое так любила его мать королева Елизавета II, которая скончалась там 8 сентября 2022 года.

Стало известно, что Чарльз собирается пригласить премьер-министра Великобритании Риши Сунака и его семью в Балморал на особый летний отдых. Ожидается, что премьер-министр совершит свой первый визит в шотландское поместье в следующем месяце, пишет express.

Король Чарльз III и Риши Сунак / © Associated Press
Король Чарльз III и Риши Сунак / Фото: Associated Press

Покойная королева Елизавета обычно отправлялась в свою шотландскую гавань со своей семьей в июле и направляла приглашение премьер-министру в то время, и ожидается, что ее сын – король Чарльз - продолжит эту традицию.

Предполагается, что король направится в королевскую резиденцию после 16 августа, когда поместье закроется для публики, и останется там в течение всего сентября. Туда же приедут по очереди и многочисленные члены его большой семьи, чтобы провести лето все вместе.

Король Чарльз III и королева Елизавета II / © Associated Press
Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Риши Сунак, вероятно, приглашение примет, хотя официального подтверждения пока нет. У 43-летнего премьер-министра есть две дочери, Кришна и Анушка, от его жены Акшаты Мурти.

Риши Сунак с супругой Акшатой Мурти / © Associated Press
Риши Сунак с супругой Акшатой Мурти / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
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