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Король Чарльз III сделал смелое заявление о старении во время встречи с Элтоном Джоном
Король отпраздновал свой 78-й день рождения на выходных и принял участие в специальном выпуске программы Rocket Hour на Apple Radio вместе с сэром Элтоном Джоном.
Чарльз объединился с сэром Элтоном Джоном для специального выпуска программы Rocket Hour на Apple Radio, где поделился своими «волшебными» воспоминаниями о музыке и любимыми мелодиями.
В ходе их разговора была подчеркнута ключевая роль музыки в работе благотворительной организации The King’s Trust, которая отмечает свое 50-летие, а также роль музыкантов, поддерживающих эту организацию, как сказал Чарльз сэру Элтону: «Мы и организация The King’s Trust определенно все еще существуем».
79-летний Элтон Джон пошутил: «Но я все еще сижу», — и громко рассмеялся. А король, который продолжает проходить лечение от рака, усмехнулся: «Иногда отваливаются кусочки. Я знаю, что это ужасная проблема, когда мы становимся старше», цитирует его слова журнал Hello!.
Напомним, в пятницу король Чарльз принял участие в ряде мероприятий, близких его сердцу, чтобы отметить важную веху в своей жизни: он посетил BRIT School в Кройдоне и рынок на Суррей-стрит, где ему спели «С днем рождения» и разрезали огромный торт.
Также насыщенный график выдался и у обоих его сыновей, поскольку принц Уильям готовился к поездке в Мумбаи на церемонию вручения премии Earthshot Prize вместе с принцессой Уэльской.
А принц Гарри вновь появился на публике в субботу с необъявленным визитом в Украину.