Король Чарльз III сделал жест любви к своей невестке Кейт Миддлтон перед коронацией

Сообщается, что король принял непростое решение и пригласил родителей Кейт и ее сестру и брата на коронацию. Об этом сообщает корреспондент Ричард Иден из Daily Mail.

"Они - семья нашей будущей королевы, поэтому правильно, что они должны быть там", — сказал ему один из их друзей.

Миддлтоны не в первый раз посещают громкие королевские мероприятия. Ранее их приглашали присоединиться к семье в церкви в Сандрингеме, и они были замечены на вечеринке в честь платинового юбилея королевы в июне прошлого года.

Майкл и Кэрол Миддлтон / Фото: Getty Images

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Кэрол и Майкл Миддлтон также присоединились к высокопоставленным членам королевской семьи на похоронах королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

Напомним, коронация Чарльза и Камиллы состоится 6 мая. Около 2300 гостей будут присутствовать на исторической двухчасовой церемонии в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Принц и принцесса Уэльские будут среди основных участников коронационной процессии, а у принца Уильяма и его сына Джорджа будут особенные роли.

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

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