Король Чарльз III таки протянул оливковую ветвь Сассекским

Монарх пригласил младшего сына и его жену на коронацию 6 мая, а также разрешил им использовать Frogmore Cottage во время этого визита, если они решат приехать.

Недавно стало известно, что король Чарльз III выселил принца Гарри и Меган, герцогиню Сассекскую из их особняка Frogmore Cottage, подаренного им королевой Елизаветой II после свадьбы в 2018 году. Это стало ударом для пары, так как они не ожидали такого шага от короля.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Однако теперь сообщается, что Чарльз III разрешит Гарри и его супруге Меган остановиться во Фрогморе в мае, если они решат приехать на его коронацию, пишет Daily Mail. Это и есть та самая оливковая ветвь со стороны короля Чарльза, который хочет, чтобы его сын Гарри приехал на столь важный для него день и присутствовал в Вестминстерском аббатстве.

Также в западной прессе появилась информация о том, что это принц Уильям поспособствовал тому, чтобы Чарльз выселил Сассекских из дома. Британская аристократка леди Виктория Херви рассказала журналистам, что знает из первых источников (а аристократка дружит с принцем Эндрю, которого переселяют во Фрогмор), что это принц Уильям недоволен условиями жизни в Adelaide Cottage и хочет переехать в дом побольше.

Таким образом его дядю Эндрю, который занимает большую Royal Lodge в Большом Виндзорском парке переселят во Фрогмор, а Уэльские, возможно, снова будут паковать чемоданы и готовится к переезду. Но пока что все это на уровне слухов.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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