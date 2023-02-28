Король Чарльз III в пестром галстуке, а Урсула фон дер Ляйен - в болотном костюме: монарх провел аудиенцию

Встреча состоялась вчера, 27 февраля, в Виндзорском замке. И президент Еврокомиссии, и король Чарльз продолжают демонстрировать свою поддержку украинскому народу. Недавно монарх выпустил заявление в годовщину полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, в котором рассказал о невообразимых страданиях, с которыми столкнулся народ Украины, и заявил, что Соединенное Королевство вместе со своими союзниками делает все возможное, чтобы помочь в это самое трудное время.

Король Карл III принимает президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в Виндзорском замке / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляйен приехала на аудиенцию к монарху в болотного цвета жакете, белой блузке и черных брюках с тонким поясом на талии. На груди у нее была пришпилена сине-желтая лента и значок Евросоюза. Белокурые волосы Урсула уложила в лаконичную прическу, сделала легкий макияж и надела миниатюрные жемчужные серьги.

Король Карл III принимает президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в Виндзорском замке / Фото: Associated Press

Король был одет в темно-синий костюм и синий галстук, в котором недавно появлялся на приеме в честь второй годовщины книжного клуба королевы Камиллы. Прием состоялся в Кларенс-хаусе.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Виндзорском замке / Фото: Associated Press

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