Король Чарльз III все еще думает: дети Сассекских могут и не получить титулы

Меган Маркл не просто так запрашивала аудиенцию у короля Чарльза III. Герцогиня Сассекская, вероятно, хотела решить вопрос о титулах их с Гарри детей. Но в аудиенции, по информации западной прессы, ей было отказано.

Неразрешенная ситуация с титулами вносит еще больше напряжения в и так непростые отношения между королевской семьей, лично королем Чарльзом и Меган с Гарри.

Как пишет Daily Mail, ссылаясь на королевского редактора The Times Ройя Никха, король Чарльз III еще не решил, давать ли детям Сассекских титулы принца и принцессы. Напомним, после смерти королевы Елизаветы II внуки короля Чарльза - Арчи и Лилибет - имеют право на титулы принца и принцессы.

А согласно правилу, установленному королем Георгом V в 1917 году, также теперь могут претендовать на титулы Их Королевских Высочеств, хотя, снова-таки, Чарльз против.

Принц Гарри и герцогиня Меган / Фото: Associated Press

Источник сообщает, что король сосредоточен на периоде траура, который завершится завтра, 27 сентября. В настоящее время Арчи и Лилибет остаются мистером Арчи Маунтбеттен-Виндзор и миссис Лилибет Маунтбеттен-Виндзор, так указано и на официальном сайте королевской семьи.

Эксперты также говорят, что король Чарльз III не уверен, что может доверять своему сыну Гарри и его жене Меган, и именно по этой причине не торопится объявлять титулы их детей. Отметим, о титулах для Уильяма и Кейт, которые после восшествия на трон Чарльза стали принцем и принцессой Уэльскими, король объявил сразу же.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

Сообщается также, что Чарльз может снизойти и присвоить внукам титулы, но только без приставки Их Королевское Высочество, и эксперты считают, что это могло бы стать хорошим компромиссом.

Понять Чарльза можно, ведь его сын Гарри вот-вот планирует выпустить свои скандальные мемуары, за которые ему заплатили 20 миллионов долларов аванса и которые покажут его отца не в лучшем свете. Также ходили слухи, что Гарри зол на жену отца - королеву Камиллу - и о ней написана не самая лицеприятная глава.

Принц Гарри и герцогиня Меган, король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

А вот кого принц точно не хотел очернять в своем творении, так это королеву Елизавету II. Говорят, Гарри позаботился о том, чтобы уже покойная монарх была показана в книге в положительном свете.

Принц Гарри и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Эксперты уверены, для того чтобы королевская семья захотела помириться с Гарри и Меган, принцу следует отказаться от публикации этой книги. Но Гарри нужны деньги, так что выбор предстоит непростой.

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