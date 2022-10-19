Король Чарльз III встретился с маленькими украинцами в вышиванках в Абердине

Несколько дней назад король Чарльз снова побывал в Абердине, в Шотландии, где встретился с беженцами, в том числе и из Украины.

Многие украинцы, убегая от войны в родной стране, отправились в Великобританию. А король Чарльз и королева Камилла буквально с первых дней войны выразили поддержку украинскому народу, который борется за свою свободу и территориальную целостность в войне с Россией.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз III посетил городской дом Абердина, где встретился не только с беженцами из Украины, но и с семьями из Афганистана и Сирии.

На снимках, которые сделали фотографы, Его Величество запечатлен с маленькими и взрослыми украинцами в вышиванках. Король одет в килт и держит в руках чашку с чаем и мило общается с людьми на этой встрече.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Отметим, не только Чарльз и Камилла выражали поддержку Украине. Покойная королева Елизавета II также публично демонстрировала, что она переживает за народ Украины, и даже делала щедрое пожертвование в помощь нашему государству.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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