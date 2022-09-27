Король Чарльз III выбрал монограмму, а банкноты с его портретом не появятся в обращении еще два года

Букингемский дворец официально представил ее публике. Монограмма содержит комбинацию букв C III R (где R на латыни означает Rex - "король") и изображения короны Тюдоров в отсылке к его деду Георгу VI. В дизайне королевы Елизаветы II была изображена корона Святого Эдуарда, она была выбрала также королями Георгом II, Георгом III, Георгом IV.

Монограмма короля Чарльза III / Фото: Getty Images

А корона Тюдоров была изображена на вензелях Эдуарда VII, Эдуарда VIII, Георга V и Георга VI.

В шотландской версии новой монограммы Чарльза III кроме инициалов будет использоваться шотландская корона.

Монограмма короля Чарльза III для Шотландии / Фото: Getty Images

Также появились новости о новых банкнотах с изображением короля Чарльза. Издание Daily Mail сообщает, что новые банкноты будут выпущены к концу 2022 года, но не появятся в обращении до середины 2024 года.

Банкноты с портретом королевы Елизаветы II в обозримом будущем останутся законным платежным средством и будут удаляться только в случае износа или повреждения. Это означает, что через два года, когда будут введены новые банкноты с изображением короля, они будут циркулировать одновременно с банкнотами с изображением его матери-королевы.

Банкноты с изображением королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Новые банкноты будут печататься только для замены старых запасов по мере необходимости и для удовлетворения любого общего увеличения спроса.

Портрет Его Величества появится на существующих дизайнах всех четырех полимерных банкнот — 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов — наряду с существующими банкнотами с изображением королевы Елизаветы II.

Это происходит в то время, когда страна готовится к выпуску в ближайшие годы монет и марок с портретом короля Карла III.

Монета с портретом королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

Также королевский монетный двор подтвердил, что готовит монеты с портретом короля, но не сообщил, когда они начнут циркулировать. Все монеты Великобритании с изображением Ее Величества покойной королевы Елизаветы II также останутся законным платежным средством и будут находиться в активном обращении. Исторически сложилось так, что монеты с изображениями разных монархов находились в совместном обращении, обеспечивая плавный переход с минимальным воздействием на окружающую среду и минимальными затратами.

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