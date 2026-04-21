Чарльз и Елизавета II / © Associated Press

Сегодня, 21 апреля, королевская семья отмечает столетие со дня рождения королевы Елизаветы II, которая родилась 21 апреля 1926 года.

ЕЕ сын — король Чарльз — выступил с записанной речью, посвященной жизни и наследию королевы Елизаветы.

Елизавета Боуз-Лайон с дочерью принцессой Елизаветой, 1926 год / © Getty Images

«Сегодня, когда мы отмечаем 100-летие со дня рождения моей любимой матери, моя семья и я останавливаемся, чтобы почтить память и вспомнить о утрате государя, которая так много значила для всех нас.

Обещание королевы Елизаветы, данное ею, сформировало окружающий мир и повлияло на жизни бесчисленного количества людей по всей нашей стране, в Содружестве и за его пределами», — продолжил король.

Королева Елизавета II / © Associated Press

Когда на экране показали кадры с королевой, король Чарльз отдал дань уважения ее жизни, «полной замечательных перемен, и все же, несмотря на каждое прошедшее десятилетие, на каждую трансформацию, она оставалась неизменной, непоколебимой и всецело преданной народу, которому служила».

Он рассказал, что одни могут помнить ее за «моменты национального значения», а другие — за «мимолетную личную встречу, улыбку» или «доброе слово, которое поднимало настроение». Говоря о ее последних мгновениях, король Чарльз сказал, что его покойную мать, возможно, будут помнить «за тот чудесный блеск в глазах, когда она делилась бутербродом с мармеладом с медвежонком Паддингтоном в последние месяцы своей жизни».

Монарх добавил, что королеву Елизавету, возможно, «беспокоили» бы «времена, в которых мы сейчас живем», однако он разделяет ее мнение о том, что «добро всегда восторжествует и что светлый рассвет всегда не за горами».

Ссылаясь на цитату из первого публичного обращения королевы Елизаветы, произнесенного ею в возрасте 14 лет, король Чарльз сказал: «Каждый из нас может внести свой вклад в то, чтобы сделать мир завтрашнего дня лучше и счастливее».

Он призвал других «следовать этому примеру», несмотря на различия, «чтобы сегодняшний день стал не знаменательной вехой, ощутимой утратой, а праздником хорошо прожитой жизни и наследием надежды, когда мы вместе будем стремиться к лучшему и более счастливому завтра. Завтра, основанному на мире, справедливости, процветании и безопасности».

Королева Елизавета II и ее последний выход на балкон Букингемского дворца, 2022 год / © Associated Press

Чарльз завершил свое обращение посланием к королеве Елизавете: «Бог благословит вас, дорогая мама. Вы навсегда останетесь в наших сердцах и молитвах», — сказал король.

Напомним, королевская семья запланировала ряд мероприятий, посвященных жизни королевы Елизаветы и ее историческому 70-летнему правлению.