Король Чарльз использует лайфхак королевы Елизаветы II во время аудиенций

Его Величество король продолжает работать несмотря на то, что проходит курс лечения от рака.
Во вторник Чарльз провел личную аудиенцию с канцлером Джереми Хантом в Букингемском дворце. 75-летний Чарльз встретил гостя в своей королевской резиденции в Лондоне в зале, где обычно проходят частные аудиенции.
Внимательные королевские поклонники заметили на одном из фото, что Чарльз использует в комнате тепловентилятор Dyson Hot & Cool, которым пользовалась во время аудиенций и его мать королева Елизавета II.
Такой гаджет был замечен на снимках с аудиенции Елизаветы II и премьер-министра Бориса Джонсона в июле 2019 года, когда монарх привела к присяге Бориса Джонсона, пишет Hello!.
Этот гаджет можно увидеть на заднем плане одной из фотографий рядом с высоким золотым столом во время встречи короля с канцлером. Он подает мягкий воздушный поток и обеспечивает циркуляцию чистого воздуха по всей комнате, что крайне важно для Чарльза, которому сейчас следует особенно беречь свое здоровье.
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