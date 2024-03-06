Король Чарльз использует лайфхак королевы Елизаветы II во время аудиенций

Его Величество король продолжает работать несмотря на то, что проходит курс лечения от рака.

Во вторник Чарльз провел личную аудиенцию с канцлером Джереми Хантом в Букингемском дворце. 75-летний Чарльз встретил гостя в своей королевской резиденции в Лондоне в зале, где обычно проходят частные аудиенции.

Король Чарльз и канцлер Джереми Хант в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

Внимательные королевские поклонники заметили на одном из фото, что Чарльз использует в комнате тепловентилятор Dyson Hot & Cool, которым пользовалась во время аудиенций и его мать королева Елизавета II.

Королева Елизавета II приветствует новоизбранного лидера Консервативной партии Бориса Джонсона во время аудиенции, на которой она предложила ему стать премьер-министром и сформировать новое правительство в Букингемском дворце 24 июля 2019 года в Лондоне. / Фото: Getty Images

Такой гаджет был замечен на снимках с аудиенции Елизаветы II и премьер-министра Бориса Джонсона в июле 2019 года, когда монарх привела к присяге Бориса Джонсона, пишет Hello!.

Король Чарльз и канцлер Джереми Хант в Букингемском / Фото: Getty Images

Этот гаджет можно увидеть на заднем плане одной из фотографий рядом с высоким золотым столом во время встречи короля с канцлером. Он подает мягкий воздушный поток и обеспечивает циркуляцию чистого воздуха по всей комнате, что крайне важно для Чарльза, которому сейчас следует особенно беречь свое здоровье.

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