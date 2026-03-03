ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
374
Время на прочтение
1 мин

Король Чарльз кладет в кофе неожиданный ингредиент: что это

Король Великобритании отдает предпочтение чаю с молоком, но иногда может выпить и кофе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

Бывший дворецкий короля Гранд Харрольд, который работал на Чарльза с 2004 по 2011 год, поделился предпочтениями короля с широкой публикой. Он рассказал, что монарх любит добавлять в свой кофе необычный ингредиент, так как он «не использует сахар», а вместо этого кладет в чашку ложку меда, пишет express.

Что касается самых больших любителей кофе в королевской семье, то господин Харрольд рассказал, что это супруга короля - королева Камилла, а также его сыновья - принцы Уильям и Гарри.

Чарльз и его сыновья - принцы Уильям и Гарри / © Getty Images

Чарльз и его сыновья - принцы Уильям и Гарри / © Getty Images

 «Королева Камилла любит выпить чашечку кофе, как и Уильям с Гарри», - добавил он.

Ранее Грант Харролд рассказывал, что Чарльз выпивал по четыре чашки чая в день, предпочитая, чтобы его подавали в традиционной чашке с блюдцем. А также король предпочитает традиционные чайные листья, которые более крепкие.

Дата публикации
Количество просмотров
374
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie