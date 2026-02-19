Король Чарльз мгновенно отреагировал на арест его брата Эндрю, выпустив официальное заявление

Экс-принц Эндрю и король Чарльз / © Getty Images

Реклама

Полиция подтвердила, что Эндрю Маунтбаттен-Виндзор был арестован по подозрению в неправомерном поведении на государственной службе.

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

Букингемский дворец поспешил выпустить заявление от имени Его Величества короля Чарльза, в котором говорится:

«Я с глубочайшей обеспокоенностью узнал новости об Эндрю Маунтбаттен-Виндзоре и подозрениях в неправомерном поведении на государственной службе. Далее последует полный, справедливый и надлежащий процесс расследования этого вопроса надлежащим образом и соответствующими органами.

Реклама

В этом, как я уже говорил, они пользуются нашей полной и искренней поддержкой и сотрудничеством. Позвольте мне четко заявить: закон должен восторжествовать. Поскольку этот процесс продолжается, было бы неуместно с моей стороны давать дальнейшие комментарии по этому вопросу. Тем временем моя семья и я продолжим выполнять свой долг и служить вам всем». Подпись этого заявления гласит «Чарльз Р.», что означает, что оно опубликовано лично от имени короля.

Заявление короля Чарльза III / © royal.uk

Власти проводят расследование в отношении Эндрю в связи с обвинением в том, что он передавал конфиденциальную информацию покойному Джеффри Эпштейну, будучи торговым представителем Великобритании.

В заявлении полиции долины Темзы говорится: «В рамках расследования мы сегодня (19 февраля) арестовали мужчину в возрасте около шестидесяти лет из Норфолка по подозрению в должностном преступлении и проводим обыски по адресам в Беркшире и Норфолке. В настоящее время мужчина находится под стражей в полиции», — говорится в заявлении, добавляя, что имя арестованного не будет разглашаться.

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор / © Associated Press

Стоит отметить, что Эндрю Маунтбаттен-Виндзор последовательно отрицает какие-либо правонарушения в связи с Эпштейном.