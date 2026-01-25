- Дата публикации
Король Чарльз надел любимое пальто и с семьей сходил на службу в Сандрингеме
Его Величество король Чарльз и королева Камилла были замечены в Сандрингеме, куда монарх вернулся после зимнего отдыха в шотландском Балморале.
Чарльз выглядел довольным, когда сегодня вместе со своей женой, королевой Камиллой, сестрой принцессой Анной и зятем сэром Тимоти Лоуренсом отправился в церковь в своем королевском поместье Сандрингем на воскресную службу.
Они посетили церковь Святого Петра в Уолфертоне, в поместье Сандрингем.
Король тепло оделся в пальто и костюм в принт «гусиная лапка», а королева Камилла была в шоколадно-коричневом пальто с меховыми манжетами и своей любимой зимней шляпе с меховой отделкой. Также Камилла обула черные замшевые сапоги до колена, а шарф с принтом и сумку держала в руках.
Принцесса Анна надела темное пальто прямого фасона и красный шарф на шею.
Этот семейный выход стал первым случаем, когда короля и его сестру заметили вместе в Сандрингеме после их рождественских торжеств в поместье в 2025 году.
На этой неделе, напомним, мы видели, как королева Камилла и принцесса Кейт объединили усилия, чтобы продемонстрировать единство королевской семьи с помощью моды.