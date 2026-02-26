ТСН в социальных сетях

Король Чарльз надел на важное мероприятие забавный галстук со слонами и мышами

Галстук — это любимый аксессуар британского монарха.

Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III вручил Премии королевы Елизаветы в сфере высшего и профессионального образования, которыми отмечают лучшие университеты и колледжи Великобритании.

Король Чарльз III и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла / © Associated Press

На мероприятии также появились королева Камилла, принцесса Анна, а также герцог и герцогиня Глостерские. Награждение состоялось в Сент-Джеймском дворце, где королем было отмечено 19 университетов и колледжей.

Король привлек внимание на мероприятии также тем, что дополнил свой образ ярким аксессуаром — голубым галстуком с необычным принтом, ведь на нем были изображены слоны, мыши и пальмы.

Галстук короля Чарльза / © Getty Images

Галстук короля Чарльза / © Getty Images

Также в нагрудный карман он добавил бело-голубой платок-паше в клетчатый принт.

Платок-паше короля Чарльза / © Getty Images

Платок-паше короля Чарльза / © Getty Images

Поклонники королевской семьи не могли не заметить, что король Чарльз обожает яркие галстуки. Монарх на протяжении многих лет дополняет свои луки этим аксессуаром и с его помощью делает свои скучные и скованные королевским протоколом образы более веселыми.

Чарльз III - новый король Великобритании

Король Чарльз III / © Associated Press

