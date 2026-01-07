Король Чарльз нарушил давнюю традицию, которой неуклонно придерживалась его мать королева Елизавета II

Король Чарльз / © Associated Press

Реклама

Монарх нарушил давнюю королевскую традицию, начатую его матерью, покойной королевой Елизаветой II. На этой неделе король вернулся в Лондон для участия в мероприятии в Кларенс-хаусе.

Его мать обычно уезжала в Сандрингем в конце декабря, где проводила почти два месяца в Норфолке, как правило, до годовщины смерти своего отца, короля Георга VI, и своего восшествия на престол 6 февраля, после чего возобновляла исполнение королевских обязанностей. Однако с тех пор, как Чарльз стал королем, он ввел свой собственный порядок вещей.

Король Чарльз в Сандрингеме / © Getty Images

Согласно официальному расписанию мероприятий членов королевской семьи, опубликованному в «Придворном циркуляре», король принял доктора Натана Росса в понедельник вечером в Кларенс-хаусе. Аудиенция состоялась после того, как доктор Росс ушел в отставку с поста помощника личного секретаря, завершив свою работу в этой должности в 2023 году. Король наградил доктора Росса знаком отличия члена Королевского Викторианского ордена.

Реклама

Эту же награду, напомним, монарх недавно вручил няне детей Уэльских — Марии Терезе Борралло за ее многолетнюю работу в королевской семье.