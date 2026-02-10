Король Чарльз нарушил молчание по поводу скандального принца Эндрю

Эндрю и король Чарльз / © Associated Press

Реклама

Букингемский дворец заявил в понедельник, что «готов оказать поддержку» полиции, если к ним обратятся по поводу заявлений, касающихся бывшего герцога Йоркского, которого монарх в прошлом году лишил всех титулов и почестей из-за его связей с покойным педофилом Эпштейном.

Эндрю Маунтбеттен Виндзор долгое время был ключевой фигурой в центре внимания из-за своей дружбы с Эпштейном. В 2014 году покойная Вирджиния Джуффре заявила, что Джеффри Эпштейн в 17 лет заставил ее заниматься сексом с экс-принцем, что сам Эндрю публично отрицал. Между ними несколько лет длилась судебная тяжба, в которой Эндрю в результате заплатил Вирджинии крупную сумму денег, но вины своей так и не признал. В апреле 2025 года госпожа Джуффре наложила на себя руки.

Вирджиния Джуффре / © Getty Images

«Король ясно выразил, как словами, так и беспрецедентными действиями, свою глубокую обеспокоенность по поводу продолжающихся всплывающих обвинений в отношении поведения господина Маунтбаттен-Виндзора. Хотя конкретные претензии, о которых идет речь, должны быть рассмотрены г-ном Маунтбаттен-Виндзором, если к нам обратится полиция долины Темзы, мы готовы оказать им поддержку, как и следовало ожидать. Как уже говорилось ранее, мысли и сочувствие Их Величеств всегда были и остаются с жертвами всех форм насилия».

Реклама

Эндрю и король Чарльз / © Associated Press

Также на днях подобное заявление было опубликовано от имени принца и принцессы Уэльских.

А еще ранее брат короля — принц Эдвард — первый из членов королевской семьи прокомментировал ситуацию с Эндрю.