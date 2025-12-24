Король Чарльз нарушил одну рождественскую традицию: что сделал монарх

Король Чарльз / © Getty Images

В то время как королева Елизавета II обычно записывала свои рождественские обращения из королевской резиденции, король Чарльз решил внести изменения в эту традицию.

23 декабря дворец объявил, что, по традиции, рождественское послание короля Чарльза будет показано в эфире на Рождество, в четверг, 25 декабря. В этом году трансляция была снята в начале месяца в часовне Богоматери в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Это первый случай, когда рождественское послание монарха было записано именно там.

Король Чарльз / © Getty Images

В 2024 году король нарушил сложившуюся традицию, впервые с 2006 года записав рождественское обращение перед королевской резиденцией. Он снял это обращение в часовне Фицровия на площади Пирсон в Лондоне, и бывшая часовня больницы Мидлсекс стала трогательным выбором в конце года, когда он объявил о прохождении лечения от рака.

В отличие от этого, покойная мать короля, королева Елизавета II, обычно предпочитала записывать свои рождественские обращения в Букингемском дворце, Виндзорском замке или Сандрингемском доме, где члены королевской семьи на протяжении поколений отмечали Рождество в сельской местности Норфолка.

Рождественское обращение — одна из самых известных королевских обязанностей британского монарха, позволяющая ему подвести итоги прошедшего года, обсудить текущие события в мире и осмыслить значение Рождества.

Британская королевская семья на Рождество в Сандрингеме в 2024 году / © Associated Press

Уже в день рождества семья по традиции соберется в церкви на праздничной службе в Норфолке.