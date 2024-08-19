Король Чарльз нашел способ, как выселить брата принца Эндрю из Royal Lodge

Монарх принял решение уволить частную охранную команду принца Эндрю из десяти человек в особняке Виндзор и таким образом заставить младшего брата покинуть Royal Lodge.
Король Чарльз уже давно пытается выселить своего брата из 30-комнатного дома в Виндзоре, в котором Эндрю живет со своей бывшей женой Сарой Фергюсон.
Монарх финансирует частную охрану особняка с тех пор, как вооруженная охрана Эндрю, обходившаяся в 3 миллиона фунтов стерлингов в год, была уволена в 2022 году из-за скандала с Джеффри Эпштейном.
Как пишет Daily Mail, король Чарльз сообщил частной службе безопасности герцога Йоркского, что с осени в их услугах больше не нуждаются.
"Все предполагают, что это означает, что герцогу придется покинуть королевскую ложу, потому что какая еще может быть причина лишить его охраны?", - сообщил источник во дворце изданию The Sun.
Король не впервые просит принца Эндрю выселиться из Royal Lodge, но принц отказывается переехать в коттедж Фрогмор, который находится неподалеку и раньше был резиденцией Гарри и Меган в Великобритании.
Эндрю поселился в Royal Lodge в 2003 году, подписав договор аренды сроком на 75 лет с Crown Estate, внеся первоначальный взнос в размере 1 миллиона фунтов стерлингов. Однако, как сообщается, король стремится получать коммерческий доход от особняка, как только он сможет выселить брата.
Также ранее сообщалось, что недвижимость была зарезервирована для наследника престола принца Уильяма и его жены принцессы Кэтрин, но пара заявила, что они очень счастливы в Adelaide Cottage. Тем временем принц Эндрю уже потратил около 7 миллионов фунтов стерлингов на проведение масштабной реконструкции и ремонта недвижимости.
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