Король Чарльз нашел способ, как выселить брата принца Эндрю из Royal Lodge

Монарх принял решение уволить частную охранную команду принца Эндрю из десяти человек в особняке Виндзор и таким образом заставить младшего брата покинуть Royal Lodge.

Король Чарльз уже давно пытается выселить своего брата из 30-комнатного дома в Виндзоре, в котором Эндрю живет со своей бывшей женой Сарой Фергюсон.

Монарх финансирует частную охрану особняка с тех пор, как вооруженная охрана Эндрю, обходившаяся в 3 миллиона фунтов стерлингов в год, была уволена в 2022 году из-за скандала с Джеффри Эпштейном.

Принц Эндрю и Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Как пишет Daily Mail, король Чарльз сообщил частной службе безопасности герцога Йоркского, что с осени в их услугах больше не нуждаются.

"Все предполагают, что это означает, что герцогу придется покинуть королевскую ложу, потому что какая еще может быть причина лишить его охраны?", - сообщил источник во дворце изданию The Sun.

Король не впервые просит принца Эндрю выселиться из Royal Lodge, но принц отказывается переехать в коттедж Фрогмор, который находится неподалеку и раньше был резиденцией Гарри и Меган в Великобритании.

Эндрю поселился в Royal Lodge в 2003 году, подписав договор аренды сроком на 75 лет с Crown Estate, внеся первоначальный взнос в размере 1 миллиона фунтов стерлингов. Однако, как сообщается, король стремится получать коммерческий доход от особняка, как только он сможет выселить брата.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Также ранее сообщалось, что недвижимость была зарезервирована для наследника престола принца Уильяма и его жены принцессы Кэтрин, но пара заявила, что они очень счастливы в Adelaide Cottage. Тем временем принц Эндрю уже потратил около 7 миллионов фунтов стерлингов на проведение масштабной реконструкции и ремонта недвижимости.

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