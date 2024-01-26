Король Чарльз навестил принцессу Уэльскую в госпитале: папарацци сделали фото

Король Чарльз уже вернулся в Лондон из Сандрингема. Вскоре ему предстоит операция.
Стало известно, что монарха будут оперировать в той же The London Clinic, где недавно сделали операцию его невестке – принцессе Уэльской Кэтрин.
Монарх уже прибыл в госпиталь и проведал Кэтрин, которая восстанавливается после операции.
Чарльза сфотографировали, когда он прибыл вместе с королевой Камиллой в лондонскую клинику, а Букингемский дворец в своем заявлении в пятницу подтвердил, что король будет госпитализирован в лондонскую больницу для "планового лечения".
Королевский корреспондент Ребекка Инглишь говорит, что не может быть более сильного признака связи Чарльза и Кейт, чем то, что монарх приехал лично проведать свою невестку.
Следует также отметить, что присутствие королевы Камиллы сегодня в больнице рядом со своим мужем не менее примечательно. В то время как покойная королева Елизавета II время от времени навещала своего мужа, принца Филиппа, в больнице во время его более длительных там пребываний, Камилла настояла на том, чтобы сопровождать своего мужа, когда он тоже был госпитализирован.
Понятно, что она планирует провести несколько часов у его постели и, возможно, даже останется до тех пор, пока врачи не подтвердят, что его операция по лечению увеличенной простаты прошла успешно.
Напомним, ранее Кенсингтонский дворец объявил об операции Кейт в своем заявлении от 17 января.
"Операция прошла успешно, и ожидается, что она останется в больнице от десяти до четырнадцати дней, прежде чем вернуться домой для продолжения выздоровления", - говорится в заявлении. "Исходя из текущих медицинских рекомендаций, Кейт вряд ли вернется к общественным обязанностям до Пасхи".
Ранее королевский эксперт объяснила, почему Кейт необходимо так долго оставаться в госпитале.
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