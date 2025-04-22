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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Король Чарльз не поедет на похорон Папы Римского: стало известно, кто будет представлять корону

Букингемский дворец объявил, кто будет представлять короля Чарльза III на похоронах Папы Римского Франциска.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Associated Press

Стало известно, что на похорон Папы Римского Франциска, который состоится в субботу, 26 апреля, отправится принц Уэльский Уильям. Он будет представлять Великобританию и своего отца короля Чарльза III.

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

По какой причине не поедет сам монарх, не сообщается. Отметим, что недавно Чарльз и Камилла во время своего визита в Италию встречались с Папой Франциском во время частной аудиенции в Ватикане.

Король Чарльз и королева Камилла с Папой Франциском / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла с Папой Франциском / © Getty Images

Интересно вспомнить, что двадцать лет назад именно Чарльза королева Елизавета II отправила на похорон Папы Римского Иоанна Павла II, который умер 2 апреля 2005. Похорон Папы был запланирован на 8 апреля, а в этот же день должна была состояться свадьба Чарльза и Камиллы, но она была перенесена на 9 апреля.

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