Король Чарльз не поедет на похорон Папы Римского: стало известно, кто будет представлять корону

Король Чарльз III / © Associated Press

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Стало известно, что на похорон Папы Римского Франциска, который состоится в субботу, 26 апреля, отправится принц Уэльский Уильям. Он будет представлять Великобританию и своего отца короля Чарльза III.

Принц Уильям / © Associated Press

По какой причине не поедет сам монарх, не сообщается. Отметим, что недавно Чарльз и Камилла во время своего визита в Италию встречались с Папой Франциском во время частной аудиенции в Ватикане.

Король Чарльз и королева Камилла с Папой Франциском / © Getty Images

Интересно вспомнить, что двадцать лет назад именно Чарльза королева Елизавета II отправила на похорон Папы Римского Иоанна Павла II, который умер 2 апреля 2005. Похорон Папы был запланирован на 8 апреля, а в этот же день должна была состояться свадьба Чарльза и Камиллы, но она была перенесена на 9 апреля.

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