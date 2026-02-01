ТСН в социальных сетях

Общество
51
1 мин

Король Чарльз неожиданно поддержал бегунов на благотворительном мероприятии

Король Чарльз неожиданно приехал поддержать бегунов на пробежке в Сандрингеме, в графстве Норфолк.

Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Getty Images

Мероприятие было организовано в партнерстве с благотворительной организацией Move Against Cancer в поддержку людей, живущих с раком и переживших его, а также их семей, друзей и медицинских работников.

Король Чарльз присутствовал на мероприятии в субботу утром в качестве зрителя, удивив участников забега второй год подряд и накануне Всемирного дня борьбы с раком, который состоится на следующей неделе.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

Его Величество надела короткое бежевое пальто и брюки в тон, а также был в светлой рубашке и рыжих ботинках.

Напомним, монарх проходит лечение от рака амбулаторно с начала февраля 2024 года и в конце 2025 года сделал обнадеживающее публичное заявление о своем здоровье, сказав, что в новом году продолжительность его лечения рака будет сокращена.

(листайте фото вправо)

Забег 5KYW проводится в последнюю субботу каждого месяца утром и призывает всех, кого затронула проблема рака, пройтись пешком, пробежаться трусцой, побегать, поддержать участников или стать волонтером.

