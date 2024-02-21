Король Чарльз незаметно покинул Сандрингем: куда отправился монарх

Монарх провел в своем поместье в Норфолке несколько недель и один раз наведывался в Лондон, чтобы посетить госпиталь, где он встречался с врачем.

По средам у короля обычно проходит аудиенция с премьер-министром. Сегодня он отправился из Норфолка в Виндзор, чтобы в Виндзорском замке встретиться с Риши Сунаком. Это первая личная встреча короля с премьер-министром после того, как стало известно, что у Чарльза рак и он сейчас проходит лечение.

Предыдущие аудиенции проходили в телефонном режиме, король был в курсе всей ситуации в стране и продолжал работать.

Король Чарльз и Риши Сунак / Фото: Associated Press

График работы короля Чарльза III сейчас сокращен по рекомендации врачей, но монарх настаивает на том, чтобы продолжать исполнять свои конституционные обязанности. Скорее всего вскоре Чарльз вернется в Сандрингем и будет совершать поездки в Лондон, чтобы продолжить лечение.

Напомним, Чарльз не первый, кто из членов британской королевской семьи столкнулся с диагнозом рака. Мы рассказывали о других родственниках монарха, страдавших от такого диагноза.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

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