Король Чарльз носит обручальное кольцо не на том пальце, как и президент Зеленский: в чем причина

Владимир Зеленский и король Чарльз III / © Associated Press

Вы могли заметить, что монарх не носит обручальное кольцо на безымянном пальце, как это делает его жена или, как принято обычно носить такой «символ любви».

Ранее мы уже рассказывали, почему некоторые члены британской королевской семьи вовсе отказались носить кольца. Принц Уэльский Уильям, например, не носит обручальное кольцо, не носит его и его дед принц Филипп.

Королева Елизавета II, принц Чарльз и принц Филипп / © Getty Images

Король Чарльз же не против такого украшения, только надевает его на мизинец, а не на безымянный палец, а еще прикрывает его перстнем-с печаткой. На нем изображен собственный геральдический знак, состоящий из трех белых страусовых перьев, выходящих из золотой короны. На ленте под короной написан девиз Ich dien, который переводится с немецкого как «Я служу». Обручальное кольцо под печаткой монарх носит просто для удобства.

Король Чарльз III / © Associated Press

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский тоже носит свое обручальное кольцо не на том пальце, и мы уже рассказывали почему.