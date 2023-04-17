Король Чарльз обратился к Кэти Перри с неожиданной просьбой

Чарльз III однажды обратился к певице с просьбой сделать селфи с одним из его сотрудников. Речь шла о личном секретаре, который признался королю, что его дети очень любят певицу.

Скотт Фурседонн-Вуд начал работать заместителем личного секретаря тогдашнего принца Чарльза и Камиллы в 2017 году, прежде чем покинуть Кларенс-Хаус в 2021 году. В эти выходные он вспомнил инцидент с королем Чарльзом в Твиттере, когда пара встречалась с Кэти Перри в Мумбаи в 2019 году. Он написал:

Король Чарльз III и Кэти Перри / Фото: Associated Press

"Впечатляет, что @katyperry выступает на #CoronationConcert. Я был с королем в Мумбаи в 2019 году, когда он впервые встретил ее. Я сказал ему, как сильно мои дети любили ее. Те из нас, кто был в команде, никогда не просили сделать селфи. Поэтому Его Королевское Высочество любезно попросил это за меня".

Чарльз встретился с Кэти во второй раз в феврале 2020 года, когда было объявлено, что она станет послом British Asian Trust.

Exciting that @katyperry is performing at #CoronationConcert



I was with The King in Mumbai in 2019 when he first met her. I had told him how much my kids loved her.



Those of us in the team never asked for selfies. So HRH kindly asked for me “He and his family are such fans!” pic.twitter.com/msF383uiM1 — Scott Furssedonn-Wood (@UKScottFW) April 15, 2023

А на выходных было объявлено, что Кэти Перри присоединится к таким музыкантам, как Take That и Лайонел Ричи, чтобы выступить на коронационном концерте Чарльза и Камиллы 7 мая.

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