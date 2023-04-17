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Король Чарльз обратился к Кэти Перри с неожиданной просьбой

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Король Чарльз обратился к Кэти Перри с неожиданной просьбой

Король Чарльз III и Кэти Перри / Фото: Associated Press

Чарльз III однажды обратился к певице с просьбой сделать селфи с одним из его сотрудников. Речь шла о личном секретаре, который признался королю, что его дети очень любят певицу.

Скотт Фурседонн-Вуд начал работать заместителем личного секретаря тогдашнего принца Чарльза и Камиллы в 2017 году, прежде чем покинуть Кларенс-Хаус в 2021 году. В эти выходные он вспомнил инцидент с королем Чарльзом в Твиттере, когда пара встречалась с Кэти Перри в Мумбаи в 2019 году. Он написал:

Король Чарльз III и Кэти Перри / © Associated Press
Король Чарльз III и Кэти Перри / Фото: Associated Press

"Впечатляет, что @katyperry выступает на #CoronationConcert. Я был с королем в Мумбаи в 2019 году, когда он впервые встретил ее. Я сказал ему, как сильно мои дети любили ее. Те из нас, кто был в команде, никогда не просили сделать селфи. Поэтому Его Королевское Высочество любезно попросил это за меня".

Чарльз встретился с Кэти во второй раз в феврале 2020 года, когда было объявлено, что она станет послом British Asian Trust.

А на выходных было объявлено, что Кэти Перри присоединится к таким музыкантам, как Take That и Лайонел Ричи, чтобы выступить на коронационном концерте Чарльза и Камиллы 7 мая.

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Дата публикации
Просмотры
1300
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